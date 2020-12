Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 06:31 Uhr

Kordel

Unfall mit verletzten Autofahrern

Am 14.08.2020 gegen 21.00 Uhr kam es in Kordel, Welschbilliger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.