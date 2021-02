Unfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Konz

Am Samstag, den 27.02.2021, zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Konz-Könen abgestellter blauer Audi A 4, vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines bisher unbekannten Fahrzeugs, beschädigt.

Die Beschädigungen, an welchen

gelbe Fremdpartikel gesichert werden konnten, befinden sich im hinteren Bereich

der Beifahrerseite.



Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei in Saarburg, unter

der Telefonnummer 06581/9155-0 oder per Email, pisaarburg@polizei.rlp.de,

zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell