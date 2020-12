Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 20:40 Uhr

Saarburg

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle-Zeugen gesucht

Am Montagmorgen, den 13.10.2020, kam es zwischen 11:00 und 11:40 Uhr in der Heckingstraße in Saarburg auf Höhe des alten Feuerwehrhauses gegenüber der Grüne Apotheke zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.