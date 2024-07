Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Freitag, 12.07.24, gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Konz-Kommlingen und Konz, Konzer Berg, zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines grauen BMW musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit einem

entgegenkommenden cremefarbenen SUV, zu verhindern.

Der BMW wurde hierbei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer des cremefarbenen SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



