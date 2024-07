Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Anzeige

Der ordnungsgemäß in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 52 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte geparkte PKW, ein schwarzer Audi A3, wurde durch bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich Farbe blau, im Bereich der linken Fahrzeugseite beim Vorbeifahren beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



