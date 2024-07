Birkenfeld

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Verkehrsschild Foto: Polizeidirektion Trier

Am vergangenen Wochenende kam es in der Saarstraße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Verkehrszeichen in Höhe der Einmündung „Dambacher Weg“ beschädigt wurde.