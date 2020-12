Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 12:11 Uhr

Der Verursacher versuchte höchstwahrscheinlich auf dem vor Ort befindlichen Wendehammer sein Fahrzeug zu rangieren und touchierte hierbei das geparkte Fahrzeug. Am Fahrzeug des Verursachers dürfte Sachschaden an der linken oder rechten Fahrzeugseite entstanden sein.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (0651 9779-3200) in Verbindung zu setzen.



