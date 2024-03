Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Baumholder, Hauptstraße 6

03.2024. 09.03.2024) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Baumholder in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 6.

Dort wurde eine Hauswand von einem bis dato unbekannten Fahrzeug touchiert, so dass leichter Sachschaden entstand.

Gemäß der Spurenlage müsste am Fahrzeug ebenfalls Beschädigung in Form von defekten Blinker/Scheinwerferglas vorliegen.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Baumholder:

TEL: 06783-9910



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertusstraße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-9910

pibaumholder@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell