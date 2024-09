Neubrücke

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort am Bahnhof von Neubrücke

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 16.09.2024, bis Donnerstag, den 20.09.2024, wurde auf dem Parkplatzgelände am Bahnhof in Neubrücke ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Astra Kombi (grau) stark beschädigt.