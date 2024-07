Saarburg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Montag, den 22.07.2024, zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, ereignete sich am „Boemundhof“ in Saarburg ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.