Baumholder

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Nacht vom 22.02.2022, auf den 23.02.2022 kam es in Baumholder, Auf Pfadsbach, Höhe Nr. 26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer gerammt.