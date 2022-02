Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, den 09.02.2022, kam es um 19:04 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße, unmittelbar vor dem Haupteingang des Krankenhauses Saarburg.





Hierbei kollidierte ein in Richtung Saarburg-Innenstadt fahrender dunkler Pkw mit auffällig großen Rückleuchten mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa. Aufgrund ungenügenden seitlichen Sicherheitsabstandes wurde der Außenspiegel des Opel Corsa auf der Fahrerseite beschädigt.



Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg unter 06581/9155-0 zu melden.



