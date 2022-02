Trierweiler

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In dem Zeitraum von Freitag, den 04.02.2022, auf Samstag, den 05.02.2022, kam es in der Ortslage Trierweiler zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kayser-Schmetting-Straße, Einmündung Schulstraße.