Freudenburg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Nacht zu Mittwoch, dem 29.05.2021, in der Zeit von 03:00 – 04:30 Uhr, ereignete sich in der Straße „Burgblick“ in 54450 Freudenburg beim dortigen Wendehammer ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.