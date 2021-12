Morbach

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag den 04.12.21 gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Rewe-Getränkemarkt in Morbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher die Unfallörtlichkeit verlässt ohne seine Unfallbeteiligung mitzuteilen.