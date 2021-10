Saarburg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, dem 15.10.2021, in der Zeit zwischen 19:20 und 20:20 Uhr, wurde ein in der Straße „Saarblick“ in Saarburg – Niederleuken geparkter weißer Pkw, Opel Corsa B, durch einen bislang unbekannten, vorbeifahrenden Pkw beschädigt.