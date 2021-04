Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Donnerstag, dem 01.04.2021, um 13:10 Uhr, kam es auf der B 268, zwischen Zerf und Panzhaus, Abfahrt Greimerath, zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.





Ein aus Richtung Saarland kommender weißer Pkw der Marke Porsche mit roten Applikationen und luxemburgischem Kennzeichen „schnitt“ eine langgezogene Linkskurve und streifte einen entgegenkommenden Pkw, VW Golf am linken Seitenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde. Der Porsche-Fahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Zerf fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.



Der Porsche dürfte ebenfalls einen Schaden im Bereich des linken Außenspiegels aufweisen.



Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Porsche-Fahrers oder zu dem Unfallgeschehen selbst geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.



