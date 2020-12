Am heutigen Freitag, den 27.11.2020 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Boemundhofes Saarburg ein dort parkender 1-er BMW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Die Beschädigungen entstanden vermutlich während des Einparkvorganges. Auf Grund vorgefundener Lackanhaftungen handelt es sich, vermutlich, um einen schwarzen PKW.



Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Saarburg entgegen. Rückfragen bitte an:



