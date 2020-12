Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 16:50 Uhr

Idar-Oberstein

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 06.11.2020 zwischen 11:00 und 11:30 kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.