Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 21:00 Uhr

Am Samstag, 08.08.20 kam es in Morbach zu einem Verkehrsunfall, der sich entweder auf dem Parkplatz des Schwimmbades oder auf dem des REWE-Marktes ereignet haben muss.

Der geschädigte Fahrer eines schwarzen Audi A3 bemerkte den Schaden am linken vorderen Kotflügel und der Felge erst am Folgetag. Der Versucher hatte den Schaden weder der Polizei gemeldet, noch auf den Geschädigten gewartet. Aufgrund von festgestellten Farbanhaftungen am geschädigten Fahrzeug, muss es sich beim Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell