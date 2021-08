55774 Baumholder

Unbekannte(r) zerstört Heckscheibe eines geparkten PKW`s auf dem Parkplatz des Bahnhofes in 55774 Baumholder

Am 17.08.2021 im Zeitraum von 11:20 Uhr bis 14:13 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz am Bahnhof geparkten PKW.