Idar-Oberstein

unbekannter Täter entwendet mehrere Scheibenwischer von parkenden PKW

Von Freitag, den 21.05.2021, auf Samstag, den 22.05.2021, wurden in der Layenstraße im Bereich der Hausnummern 60-86 an mindestens fünf Fahrzeugen, welche am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren, jeweils das Wischblatt des hinteren Scheibenwischers entwendet.