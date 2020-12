Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 17:11 Uhr

In der Nacht von Dienstag, den 25.08.2020, auf Mittwoch, den 26.08.2020, wurde im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 05:30 Uhr auf dem Parkplatz des angrenzenden Krankenhauses in Hermeskeil die Seitenscheibe eines geparkten PKWs eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten eine Geldbörse aus dem PKW.



Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell