Unbekannte zerstören Cabrioletdach

Mit Entsetzen musste am Dienstagmorgen der Fahrer eines Cabriolets in der Birkenfelder Achtstraße feststellen, dass er Opfer von Vandalismus wurde.



Unbekannte Täter schlitzten das Dach seines Cabriolets auf, welches er am Sonntagabend in der Achtstraße nahe des Oldenburger Hofs abgestellt hatte. Aus dem Auto wurde nichts entwendet.

Die Polizei Birkenfeld bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen berichten können.



