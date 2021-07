Krummenau

Unbekannte Täter schlitzen zum wiederholten Male die Folien an mehreren Silagerundballen auf.... warum?

In den Nächten vom 30.06.2021 auf den 01.07.2021 und vom 14.07.2021 auf den 15.07.2021 wurden in Krummenau an der Weylandsmühle wiederholt die Folien an mehreren Silagerundballen beschädigt.