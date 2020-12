Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 20:50 Uhr

Hermeskeil

Unbekannte Pkw-Fahrerin beleidigt

Am Samstag, den 26.09.20 in der Zeit zwischen 17:00 und 17:10 Uhr, ereignete sich ein Vorfall auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Gusenburger Straße 1 in Hermeskeil.