Rhaunen

Unbekannte entleeren zwei Feuerlöscher im Festzelt der Rhauner Kirmes

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Im Anschluss an die Bachspautzer Kirmes in Rhaunen wurde in der Nacht vom 05.06.24 auf den 06.05.24 in einem Tatzeitraum von 18:00 bis 08:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter zwei Feuerlöscher im gesamten Festzelt der Kirmes entleert.