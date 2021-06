Morbach

Unbekannte entfernen Gully-Deckel

Zu mehreren Fällen von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr kam es in der Nacht vom 18.07.2021 auf den 19.07.2021 in der Ortslage Morbach. Durch bisher unbekannte/n Täter wurden mehrere Gully-Deckel entlang der Bahnhofstraße herausgenommen und im näheren Umfeld abgelegt.