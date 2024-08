Trier

Umgekippter Autotransporter auf der B51 verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen in und um Trier

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am heutigen Mittwoch, den 28.08.2024, kam es gegen 08.40 Uhr auf der Bitburger Straße (B51) aus Fahrtrichtung Bitburg kommend im innerstädtischen Bereich in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter auf dem abschüssigen Teil in einer Rechtskurve umkippte.