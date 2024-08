Umfangreiche Ermittlungen führen zur Tatklärung „Luftdruckpistole Schiffsanlegestelle“. Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.08.2024

Anzeige





Am Donnerstag, 08.08.2024 gegen 00:10 Uhr traf ein 49-jähriger Radfahrer in Saarburg, Staden, im Bereich Fußweg an der

Schiffsanlegestelle auf eine Personengruppe.



Dort ist er, wie in der Pressemeldung vom 08.08.24 ausgeführt, von einer zunächst unbekannten männlichen Person mehrfach mit einer Luftdruckpistole beschossen und verletzt worden.

Der Mann aus der VG Saarburg- Kell wurde stationär im Krankenhaus behandelt und konnte dieses nach einem operativen Eingriff zwischenzeitlich verlassen.



Umfangreiche Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters und der örtlichen Bezirksbeamten der Polizeiinspektion Saarburg führten zur Aufhellung der Beteiligten.



Die Personengruppe vor Ort bestand zum Tatzeitpunkt aus mindestens fünf Personen, jüngeren Alters, überwiegend aus der VG Saarburg- Kell.



Der 49 jährige Geschädigte stellte nach ersten Ermittlungen sein Fahrrad ab und trat fußläufig auf die Personengruppe zu.



Dort soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Im weiteren Verlauf kam es zu der berichteten, mehrfachen Schussabgabe auf den Geschädigten.



Der tatverdächtige Beschuldigte konnte im Laufe des 12.08.24 namentlich ermittelt werden.

Es handelt sich um einen 24 jährigen Mann aus der der VG Saarburg- Kell.



Er stellte sich am heutigen Vormittag, im Beisein eines Rechtsbeistandes, bei der Polizeiinspektion Saarburg und räumte seine Tatbeteiligung ein.



Gegen den Beschuldigten ist ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Die Polizeiinspektion Saarburg bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Harald Lahr



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-20



pisaarburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell