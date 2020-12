Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 10:41 Uhr

Konz

Überwachung Durchfahrtverbot Lindenstraße

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde das Durchfahrtverbot zwischen der Straße Am Stadion und der Lindenstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 08:05 Uhr durch die Polizei Konz überwacht.