Trier

Tuning- und Poserkontrollen im Stadtgebiet Trier

Am Donnerstag, den 27.08.2020, wurden in den Abendstunden durch die Polizeiinspektion Trier in Zusammenarbeit mit den Zentralen Verkehrsdiensten der PD Wittlich im gesamten Stadtgebiet wieder Fahrzeugkontrollen mit dem Schwerpunkt auf getunte Fahrzeuge und Poserverhalten sowie Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.