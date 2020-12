Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 11:51 Uhr





Die Kontrollmaßnahmen wurden in den vergangenen Wochen konsequent fortgeführt. Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier sind seit dem Start der Konzeption mehr als 100 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen verschiedener Verstöße im Bereich illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen sowie sozialschädlichem Posingverhalten eingeleitet worden. Alleine bei einer vor wenigen Tagen durchgeführten Kontrolle fielen neun Fahrzeuge wegen illegalem Tuning auf. Hiervon wurden drei PKW wegen zu hoher Geräuschwerte beanstandet. Neben entsprechend vom Fahrzeughalter getunten Fahrzeugen nutzen einige Autoposer auch serienmäßige, hochmotorisierte Sportwagen. Am 13. August fiel einer Streife der PI Trier ein stark motorisierter Mercedes AMG auf, welcher immer wieder auffallend langsam fuhr, um anschließend lautstark zu beschleunigen. Im vergangenen Monat ging den Beamten unter anderem auch der Fahrer eines Supersportwagens der Marke Lamborghini ins Netz. Dieser führte sein Fahrzeug ohne gültige Zulassung. Wegen der zur Täuschung angebrachten, aktuell nicht auf das Fahrzeug ausgegebenen Kennzeichen wurde nicht nur der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Fahrer wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.



Auch in den kommenden Monaten kündigt die Polizeiinspektion Trier neben täglichen Kontrollmaßnahmen durch die Streifenkräfte weitere Großkontrollen an. Hierbei arbeitet die Polizei eng mit den zuständigen Zulassungs- und Führerscheinstellen zusammen, um in Fällen von wiederholten Verstößen effektive und nachhaltige Maßnahmen gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer einleiten zu können. Diese reichen von einer empfindlichen Erhöhung der Bußgeldsätze bis zur Entziehung der Fahrerlaubnis und der Einziehung der Tatfahrzeuge. Daher der Appell der Polizei an alle Tuningfans: „bettertunelegal“!



