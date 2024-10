„Türen auf mit der Maus“ – Überwältigender Erfolg am Tag der offenen Türen bei den Schweicher Einsatzkräften

Anzeige

Die Polizeiinspektion Schweich, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) – Ortsverein Schweich -, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) – Ortsgruppe Schweich – und die Feuerwehr Schweich öffneten ihre Türen und Tore und boten ein buntes und vielseitiges Programm für Klein und Groß.



Der anstehende Feiertag, gutes Wetter und die unmittelbare räumliche Nähe der beteiligten Organisationen sorgten für ein überwältigendes Besucheraufkommen, das die Erwartungen der Organisatoren sogar noch übertraf. Am Tag der deutschen Einheit dürften rund 4000 – 5000 Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung in Schweich zu Gast gewesen sein.



Viele fleißige Helferinnen und Helfer gestalteten einen spannenden Familientag mit einem umfangreichen Informations- und Unterhaltungsprogramm. Sowohl auf den jeweiligen Liegenschaften als auch auf den umliegenden, gesperrten Straßenzügen wurden unter anderem Einsatzfahrzeuge, Ausstattungsequipment und Technik ausgestellt. Darüber hinaus gaben moderierte, gemeinsame Vorführungen, hier am Beispiel eines schweren Verkehrsunfalles, umfangreiche Einblicke in die organisationsübergreifende Zusammenarbeit. Weitere außergewöhnliche Demonstrationen zeigten Techniken zur Rettung von Personen aus verrauchten Gebäuden, aus dem Wasser oder schwierigem Gelände, die Gefahren im Zusammenhang mit einer nicht sachgerechten Löschung eines Fettbrandes sowie die Arbeit eines Polizeihundes bei der Suche von versteckten Gegenständen.

Besondere Highlights für die anwesenden Kinder waren mitunter das Sammeln von Stempeln für ihre Teilnehmerurkunde, das Anprobieren von Polizeiuniformen mit Erinnerungsfotos, die Teddybärklinik, der Bobbycar-Parcours oder die Übernahme des Steuers als Kapitän auf einem Rettungsboot.



Im Rückblick kann der Tag als voller Erfolg für alle Beteiligten verbucht werden: viele fröhliche und glückliche Kindergesichter, ein tolles Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm, zahlreiche interessierte Gespräche und wertvolle Werbung für die unentbehrliche Arbeit der Blaulichtfamilie.



Die Organisatoren bedanken sich bei allen Besucherinnen und Besuchern, Mitwirkenden und helfenden Händen für einen mehr als gelungenen Tag.



