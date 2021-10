Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Am Sonntag, 24.10.2021 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der L 169 zwischen Heimbach und Ruschberg ein Verkehrsunfall.



Hierbei geriet ein 44-jähriger Pkw Fahrer in einer Linkskurve zu weit nach rechts und touchierte die Leitplanke.

Beim Gegenlenken geriet er dann nach links in die Böschung, wo er dann zum Stillstand kam.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell