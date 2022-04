Trunkenheitsfahrt mit einem Pkw

April, meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer, der die B 327 von Morbach in Richtung Simmern in sehr unsicherer Fahrweise befuhr. Dabei geriet er immer wieder auf die Gegenfahrbahn und gefährdete möglicherweise kurz hinter dem Kreisverkehr Hinzerath einen entgegenkommenden PKW-Fahrer. Bei dem betreffenden Fahrzeug handelt es sich um einen beige-farbenen Kia mit polnischem Kennzeichen. Der Fahrer des PKW konnte durch Beamte der Polizeiwache Hahn und Polizei Morbach kontrolliert werden. Dabei bestätigte sich der Verdacht der Alkoholisierung. In der Folge wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizei Morbach sucht nun mögliche Zeugen der Fahrweise und insbesondere den Fahrzeugführer, der durch ihn gefährdet wurde.



