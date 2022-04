Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Um kurz nach Mitternacht befuhr ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Daufenbacher Straße in Zemmer.

Dort kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



