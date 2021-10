Trunkenheitsfahrt

Die verantwortliche Fahrzeugführerin befuhr die besagte Strecke mit ihrem roten Geländewagen in Fahrtrichtung Morbach. Hierbei wurde diese von mehreren Zeugen in deren Fahrzeugen verfolgt. Auf der Strecke soll es zu mehreren „Beinaheunfällen“ im Gegenverkehr gekommen sein, weil die Verantwortliche mehrfach in den Gegenverkehr geriet.

Letztlich konnte das besagte Fahrzeug in der Industriestraße in Morbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin stand erkennbar deutlich unter Alkoholeinfluss. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte die Fahrerin aber ab. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Die Polizei Morbach (06533/93740) sucht nun die Fahrzeugführer/innen die auf der L160 zwischen Bruchweiler und Morbach von dem roten Geländewagen gefährdet wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

www.polizei.rlp.de/pi.morbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell