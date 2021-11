Trierer Polizei zieht 12 Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss aus dem Verkehr

An wechselnden Kontrollstellen wurden insgesamt zwölf berauschte Fahrzeugführer festgestellt und aus dem Verkehr gezogen.



Im Einzelnen stoppten die Beamten zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss. Bei weiteren acht Fahrzeugführern erhärtete sich im Rahmen von stationär eingerichteten Großkontrollen der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten bei zwei Verkehrsteilnehmern geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. In einem weiteren Fall verhinderten die Beamten durch frühzeitiges Einschreiten eine Trunkenheitsfahrt in der Hornstraße. Bei einem 40-jährigen Mann wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Zudem konnten durch routinemäßige Verkehrskontrollen im Rahmen der Streife zwei weitere Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. So kontrollierte ein Streifenteam in der Zurmaiener Straße ein Fahrzeug, dessen 26-jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Bei einer weiteren Kontrolle in der Bahnhofstraße konnten die Beamten bei einer 40-jährigen Fahrzeugführerin ebenfalls drogenbedingte Auffallerscheinungen feststellen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die 40-jährige stand unter dem Einfluss von Cannabis. Nur kurze Zeit später stoppten die Beamten im Trierer Stadtteil Tarforst ein Kleinkraftrad, dessen 17-jähriger Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.



In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die insgesamt in den letzten Wochen festgestellte sehr hohe Anzahl an Alkohol- und Drogenfahrten lässt auf ein nicht unerhebliches Dunkelfeld schließen. Aus diesem Grund wird die Polizeiinspektion Trier im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit auch weiterhin eine starke Präsenz zeigen und auch ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen. Die konzeptionell und auf Nachhaltigkeit angelegte Arbeit verfolgt das Ziel, weiterhin „klare Kante“ gegen berauschte Fahrer – zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer – zu zeigen.



