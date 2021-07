Trier Zeughausstraße, folgenschwerer Unfall

Demnach befuhr die Fahrerin des Kleinwagens Fiat Punto die Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Zeughausstraße. In der St.Mergener-Straße kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem kleinen Baum und einem Holzpfahl. Im Einmündungsbereich St.-Mergener-Straße/Zeughausstraße fuhr die Fahrerin geradeaus und kollidierte dort frontal mit einem auf dem rechten Seitenstreifen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte PKW um 180 Grad gedreht. Der verunfallte PKW kam letztlich zwischen dem geparkten PKW und dem Zaun des Moselstadions zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Trier Krankenhaus verbracht.

An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Zeughausstraße zur Verkehrsunfallaufnahme teilweise komplett gesperrt werden musste.

Die Polizei Trier möchte insbesondere ein großes Lob an die zahlreichen Ersthelfer vor Ort richten, die vorbildlich gehandelt haben.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.



