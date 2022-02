Trier: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Der gesuchte Unfallverursacher befuhr mit einem weißen Audi A3 die Nordallee in Fahrtrichtung Porta Nigra. In Höhe des dortigen Brüderkrankenhauses habe der Fahrer an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW vorbeifahren müssen. Hierbei touchierte er mit seinem Außenspiegel einen entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend weiter in Richtung Porta Nigra.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0651/9779-5210)



