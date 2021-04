Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 05:00 Uhr

Trier

Trier: Sachbeschädigung an Wahlplakaten „Parteilos Wählen“

Am Sonntag, 28.02.2021, gegen 23 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin, dass in Trier Nord, im Bereich der Parkstraße und Herzogenbuscher Straße und in der Avelsbacher Straße insgesamt drei Wahlplakate „Parteilos Wählen“ beschädigt wurden.