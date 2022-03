Trickdiebstahl Simeonstraße Trier

Am Sonntag, den 27.03.2022, um 17:15 Uhr wurde in Höhe der dortigen Sparkasse eine ältere Dame im Rollstuhl zunächst von einem Täter mit einem Schild abgelenkt und um eine Spende gebeten.

Währenddessen entwendete ein zweiter Täter die Geldbörse der Dame aus einer am Rollstuhl befindlichen Tasche. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung Hauptmarkt. Hierbei konnten sie durch Passaten gestoppt und zur Rückgabe der Geldbörse aufgefordert werden. Nach Herausgabe dieser flüchteten die beiden Täter in Richtung der Treveris Passage.

Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 26 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze lange Jacke, darunter Rucksack, hellblaue Jogginghose, blaue Kappe, schwarze Turnschuhe

Täter 2: ca. 26 Jahre alt, südländischer Phänotyp, weißes Hemd mit schwarzem Muster, schwarze Jeans, schwarze Lackschuhe



Zeugen und die Geschädigte der Tat werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Trier persönlich oder unter der 0651-97795210 zu wenden.



