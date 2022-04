Trickdiebstahl durch „Falsche Handwerker“ – Ausnutzen von tatsächlich vorhanden Baustellen an den Tatobjekten

Die männliche Person gab an, man hätte bei Arbeiten an der Wasserleitung einen Schaden verursacht und müsse aus diesem Grunde bei der Geschädigten im gesamten Haus das Wasser laufen lassen. Tatsächlich fanden zur Tatzeit vor dem Anwesen Bagger- und Bauarbeiten statt. Gemeinsam mit der männlichen Person begab sich die Geschädigte in alle Räume in dem Haus. Plötzlich war noch eine zweite männliche Person im Haus. Nachdem die beiden angeblichen Handwerker das Haus verlassen hatten, stellte die Geschädigte das Fehlen von Münzen und Goldschmuck fest. Die beiden Männer können von der Geschädigten nur sehr vage beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sehr kräftig, beide trugen dunkle Handwerkerkleidung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird die Schadenssumme auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Weiterhin weist die Kripo Idar-Oberstein auf den Umstand hin, dass durch die Täter derzeit vermehrt Tatobjekte ausgesucht werden, bei denen direkt an dem Anwesen oder auch in unmittelbarer Nähe Bauarbeiten durchgeführt werden.



