Idar-Oberstein

Trickdiebstahl aus Wohnung durch falsche Handwerker

Zwei männliche Täter verschafften sich am Mittwoch, 26.05.2021 gegen 10.00 Uhr unter dem Vorwand, dass das Wasser im Bad der Wohnung wegen einer Verschmutzung ablaufen gelassen werden muss, Zutritt in die Wohnung der 90-jährigen Geschädigten in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein.