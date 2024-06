Aach

Traktor reißt Stromleitung ab und flüchtet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Donnerstag, den 27.06.2024, kam es gegen 14:40 Uhr in der Neweler Straße in Aach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Traktor gegen ein, auf ca. 5 Meter Höhe hängendes, Stromkabel kam und dieses hierbei durchtrennte.