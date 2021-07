Traktor der Marke Fendt entwendet

Berschweiler bei Baumholder (ots) – Am Sonntag, 25.07.21 in der Zeit von 05:00 Uhr und 05:30 Uhr wurde von Anwesen nahe dem Friedhof in Berschweiler bei Baumholder ein Traktor der Marke Fendt, Modell Farmer 2 entwendet.