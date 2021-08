Tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision zweier Fahrzeuge

L176 bei Frauenberg (ots) – Am frühen Sonntagabend kam es auf der L176 zwischen Reichenbach und Frauenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.



Hierbei geriet ein beteiligtes Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Eine Unfallbeteiligte verstarb bereits an der Unfallstelle, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell