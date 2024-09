Tödlicher Verkehrsunfall in Kell am See, Zufahrt K 75 zum Seeuferweg

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Kell am See (ots). Am 15.09.204, gg. 19.30 Uhr ereignete sich in Kell am See, Zufahrtsstraße zum Kreisjugendhaus/Seehaus, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt wurde.