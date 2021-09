Tödlicher Verkehrsunfall

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin verstarb noch an der Unfallstelle, der andere Verkehrsteilnehmer wurde mit dem Hubschrauber schwerverletzt ins Klinikum in Saarbrücken verbracht. Die Unfallaufnahme dauert noch an, es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



